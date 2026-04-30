Житель Устюжны поджег и изнасиловал свою сводную сестру

Следственное управление СК России по Вологодской области завершило расследование дела в отношении 20-летнего жителя Устюжны, совершившего серию тяжких преступлений против своей родственницы. Инцидент произошел в декабре прошлого года в котельной бани, где молодой человек поссорился со своей 22-летней сводной сестрой.

Следователи выяснили, что в ходе конфликта злоумышленник ударил девушку, после чего облил горючей жидкостью и поджег. Несмотря на тяжелые ожоги пострадавшей, мужчина несколько часов удерживал ее в беспомощном состоянии и, угрожая ножом, совершил надругательство.

Жертве удалось спастись, однако ей потребовалось долгое восстановление в медицинском учреждении. Ранее судимому фигуранту предъявлены обвинения по статьям об умышленном причинении вреда здоровью с особой жестокостью, изнасиловании и незаконном лишении свободы.

Ранее суд Челябинска вынес приговор 21-летнему местному жителю, который несколько раз изнасиловал свою несовершеннолетнюю кузину. Правда выяснилась, когда мать девочки нашла в ее телефоне компрометирующую переписку с родственником, после чего обратилась в полицию.