09 февраля 2026 в 16:20

Педофил оказался на скамье подсудимых из-за переписки с кузиной

Суд приговорил челябинца к 18 годам лишения свободы за изнасилование кузины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор 21-летнему местному жителю, который несколько раз изнасиловал свою несовершеннолетнюю кузину, сообщили в пресс-службе суда. Правда выяснилась, когда мать девочки нашла в ее телефоне компрометирующую переписку с родственником, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Следствие и суд установили, что в период с января по март 2025 года фигурант совершил в отношении кузины шесть преступлений, включая три эпизода изнасилования и иные действия сексуального характера. В ходе судебного процесса, который проходил в закрытом режиме, вскрылись шокирующие детали совершенных деяний.

Как рассказали изданию в суде, мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, а после освобождения его свобода будет ограничена еще на один год.

До этого в Москве электрика задержали по делу о педофилии из-за случайно оброненной им флешки. Мужчина пришел в гости к бывшей жене и забыл у нее в квартире накопитель. Женщина из любопытства решила изучить содержимое флешки и обнаружила порнозапись с участием внучки.

