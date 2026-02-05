Россиянка заявила на отчима-педофила спустя 15 лет

Девушка из Санкт-Петербурга обвинила бывшего сожителя своей матери в сексуальном насилии, передает SHOT. 31-летняя россиянка подала заявление в региональное СУ СКР.

По ее словам, которые приводит источник, с 11 до 16 лет отчим, художник по свету театра «Левендаль», принуждал ее к интиму: трогал под одеждой, демонстрировал половые органы и снимал ее в душе. Он также якобы угрожал распространить видео, если она откажется подчиняться, и обсуждал с ней БДСМ. Девушка утверждает, что из-за пережитого у нее развились психические расстройства. Мать узнала о ситуации лишь спустя годы, с мужчиной она разошлась.

До этого в Москве 63-летнего электрика задержали по делу о педофилии из-за случайно оброненной флешки. Мужчина пришел в гости к экс-супруге, и забыл накопитель у нее в квартире. Женщина из любопытства решила изучить содержимое флешки и обнаружила порнозапись, датированную 2018 годом. На ней четырехлетняя внучка выполняла различные задания дедушки.

Ранее суд приговорил блогера Клауда Роммеля к 15 годам колонии строгого режима за изнасилование и другие сексуальные преступления против 10-летней девочки. Обвиняемый свою вину не признал.