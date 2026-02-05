Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 17:51

Дедушка-педофил случайно раскрыл свой грязный секрет

В Москве дедушку-педофила задержали из-за случайно оброненной флешки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Москве 63-летнего электрика задержали по делу о педофилии из-за случайно оброненной флешки, сообщили в MK.RU. Мужчина пришел в гости к экс-супруге, и забыл накопитель у нее в квартире.

Женщина из любопытства решила изучить содержимое флешки и обнаружила порнозапись, датированную 2018 годом. По информации журналистов, на ней четырехлетняя внучка выполняла различные задания дедушки.

В издании уточнили, что мужчину задержали следователи. Он не стал отрицать вину, но заявил, что это случилось лишь один раз. По информации журналистов, девочка с трудом смогла вспомнить события 2018 года, они не отразились на ее душевном состоянии.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил 29-летнего мигранта из Киргизии к 19 годам колонии за изнасилование и покушение на убийство 16-летнего подростка. Преступление произошло летом 2024 года в сквере у Белорусского вокзала. Иностранец, познакомившись с подростком, предложил ему наркотическое вещество, а после изнасиловал. Когда юноша в ходе нападения откусил преступнику часть языка, тот попытался его задушить, а затем скрылся, похитив вещи потерпевшего.

Москва
педофилы
дети
флешки
