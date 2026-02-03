Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 16:01

Мигранту дали 19 лет колонии за изнасилование юноши

Суд в Москве приговорил мигранта к 19 годам колонии за изнасилование подростка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тверской суд Москвы приговорил 29-летнего мигранта из Киргизии к 19 годам колонии за изнасилование и покушение на убийство 16-летнего подростка, сообщает MK.RU. Преступление произошло летом 2024 года в сквере у Белорусского вокзала.

Иностранец, познакомившись с подростком, предложил ему наркотическое вещество, а после изнасиловал. Когда юноша в ходе нападения откусил преступнику часть языка, тот попытался его задушить, а затем скрылся, похитив вещи потерпевшего.

Злоумышленник был задержан в тот же день. Суд признал его виновным по целому ряду статей, включая покушение на убийство, насильственные действия сексуального характера, мужеложство и склонение к употреблению запрещенных веществ.

Ранее стало известно, что житель Оренбургской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и убийстве шести женщин спустя 17 лет. По версии следствия, жертв он лишал жизни с помощью веревки и газового ключа.

До этого Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил блогера Клауда Роммеля к 15 годам колонии строгого режима за изнасилование и другие сексуальные преступления против 10-летней девочки. Обвиняемый свою вину не признал.

