Трогал грудь — получи нож в сердце: жертва педофила убила нового ухажера

Британка польского происхождения Мартина Огоновска смогла смягчить себе пожизненный срок за жестокую расправу над знакомым. Девушка апеллировала к диагнозу ПТСР, который ей поставили после изнасилования в 14-летнем возрасте. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

В целях самообороны

Инцидент произошел в 2018 году в Кембридже, когда 18-летняя на тот момент Огоновска нанесла 23-летнему Филиппу Яскевичу смертельный удар ножом в момент, когда тот прикоснулся рукой к ее груди.

Согласно материалам дела, Яскевич, с которым Огоновская была знакома, домогался ее в машине по дороге из ночного клуба. Она утверждала, что действовала в целях самообороны, схватив нож, чтобы защититься от попытки изнасилования.

Однако суд в 2019 году счел ее виновной в убийстве и приговорил к пожизненному заключению с минимальным сроком в 17 лет, вместо стандартных 25, пишет The Guardian.

ПТСР после изнасилования

Судья учел смягчающие обстоятельства: переезд из Польши в детстве, буллинг в школе, послеродовую депрессию и сложности с адаптацией. Но ключевым аргументом против самообороны стало то, что Огоновская заранее взяла нож. Это суд расценил как преднамеренность.

На апелляционном слушании в 2025 году защита подчеркивала тяжелое психологическое состояние убийцы. Она страдала от ПТСР после изнасилования, которое пережила в 2015 году, когда ей было 14 лет.

Тогда насильник избежал наказания, а суд, опираясь на переписку в Facebook (деятельность запрещена в РФ), посчитал тот случай «обоюдным согласием».

Адвокаты настаивали, что ПТСР и прошлые травмы усилили ее реакцию на нападение Яскевича, которое суд признал сексуализированным насилием. Несмотря на это, Апелляционный суд Англии и Уэльса оставил приговор без изменений, посчитав действия девушки чрезмерными. При этом отмечалось, что девушка ударила мужчину ножом в сердце в присутствии двух знакомых человек на заднем сиденье автомобиля, после чего отправилась в дом к бывшему бойфренду, помылась, переоделась и только потом призналась в содеянном матери.

«Завяжутся отношения»

Решение вызвало бурные споры. Правозащитники, поддерживающие переживших насилие, критикуют судебную систему за недостаточный учет психологических травм и контекста гендерного насилия. Они отмечают, что женщины, защищающиеся от агрессоров, часто получают суровые наказания. Суд же настаивает, что закон требует соразмерности в применении силы, даже в условиях угрозы.

Прокурор Эндрю Джексон отмечал в пояснении присяжным, что Яскевич и Огановска познакомились тремя днями ранее и Яскевич «надеялся, что между ними завяжутся отношения», сообщала служба «Би-Би-Си».

