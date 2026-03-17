«Клал руку мальчика на пах»: педофила поймали в сауне с восемью детьми

В мае 2025 года в екатеринбургской сауне были обнаружены полицейскими восемь подростков и двое взрослых мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один из них оказался педофилом-рецидивистом и теперь выслушал очередной приговор. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Юниоры в сауне

Очередное разбирательство против Виталия Ерохина велось в Чкаловском районном суде. Мужчина представлялся жертвам именем Николай. Интересовали его исключительно мальчики предпубертатного возраста.

45-летний рецидивист завлекал детей предложениями участвовать в модельной съемке. Вместе с 42-летним подельником в мае 2025 года они заманили восьмерых детей в сауну. Сотрудники заведения сразу почуяли неладное, но мужчины пояснили, что являются тренерами, а дети — их подопечные юниоры.

«Первый раз такая ситуация. Очень страшно это все. У нас с детьми не ходят. Это очень подозрительно. Людей я видела в первый раз. Полиция приехала очень быстро», — рассказала администратор сауны, которая вызвала силовиков на место.

По данным Telegram-канала Ural Mash, среди детей все-таки была одна девочка.

«Активно предлагали алкоголь»

Один из мальчиков рассказал правоохранителям, что мужчины «дружат» с ним и его сверстниками уже больше двух месяцев — угощают фастфудом и обещают карьеру в модельном бизнесе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отца 11-летнего подростка, оказавшегося в злополучной сауне, педофил уже успел сфотографировать одного ребенка в неглиже.

«Мужчины представились детям Виктором и Александром. С января 2025 года они обрабатывали детей. Они покупали им сладости, давали деньги. В мае их позвали в сауну, где активно им предлагали алкоголь. В отделе полиции выяснилось, что Виктора на самом деле зовут Виталий Ерохин. А во время проверки его телефона силовики нашли фото обнаженного мальчика», — рассказывал отец пострадавшего.

В СИЗО Ерохину предъявили обвинение по двум эпизодам использования несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, а также по двум эпизодам развратных действий.

Дополнительные эпизоды появились благодаря изучению старой переписки.

«В ноябре — декабре 2021 года Ерохин во время переписки с несовершеннолетним, который не достиг 14-летнего возраста, склонил подростка к интимным фотографиям. Ребенок сделал несколько фотографий и направил их Ерохину», — рассказали в Чкаловском суде.

При этом сама ситуация в сауне никак не фигурировала в обвинительном заключении, хотя отец одного из детей настаивал на расследовании этого эпизода в своем заявлении.

«Полагаю, что в действиях мужчин усматриваются развратные действия, поскольку они пытались споить детей, чтобы они расслабились, прикасались к их голым телам. Мужчина клал руку одного из мальчиков себе в область половых органов», — говорилось в заявлении отца мальчика, оказавшегося в сауне.

Педофил из «ВКонтакте»

О схожих преступлениях педофила областной Следственный комитет рассказывал еще в 2012 году. Впервые под статью Ерохин попал, когда ему было 32 года и он работал программистом на коммерческом предприятии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«По версии следствия, преступления были совершены злоумышленником в период с осени 2011 года по весну 2012 года. Обвиняемый с помощью социальной сети „ВКонтакте“, активным пользователем которой он является, знакомился с мальчиками в возрасте 11–15 лет и в последующем совершал в отношении них развратные действия. В частности, мужчина предлагал детям отвечать на вопросы присылаемой им анкеты сексуального характера. За получение ответов на вопросы мужчина при личной встрече платил детям денежные средства (несколько сотен рублей). Также он платил деньги малолетним за их фотографии интимного содержания», — рассказывали в СКР.

Всего в его деле было семь преступных эпизодов. Но среди них были не только офлайн-покушения. По данным «КП-Екатеринбург», мужчина нанял 12-летнего мальчика для раздачи листовок, а после заманил его в туалет торгового центра.

В апреле 2013 года суд приговорил Ерохина к восьми годам колонии строгого режима, а также запретил ему на 15 лет пользоваться интернетом и заниматься починкой компьютеров.

Реальный срок никак не повлиял на педофила. Судя по материалам дела, растлевать детей он продолжил сразу после выхода из колонии.

Теперь рецидивист получил новый приговор: 12 лет колонии особого режима.

