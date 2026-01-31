«Посиделки в сауне» могут закончиться 18 годами колонии для педофила Прокурор на Урале запросил 18 лет тюрьмы для педофила за визит в сауну с детьми

В Свердловской области прокурор запросил 18 лет лишения свободы для 45-летнего мужчины, обвиняемого в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних, сообщает ural.kp.ru. Следствие считает, что он организовывал «посиделки» со школьниками в сауне.

Информация о преступлении появилась еще в январе 2025 года. Один из родителей узнал, что его 11-летнего сына, а также других детей, приглашают на фотосъемки в якобы модельное агентство. Отец сразу запретил своему ребенку общаться с представителями этой организации.

В мае 2025 года в сауне, расположенной в районе Вторчермета, были задержаны восемь подростков и двое взрослых мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Среди задержанных оказался и подозреваемый 45-летний мужчина, которого позднее обвинили в совершении преступлений против детей. Ему были предъявлены обвинения по двум эпизодам изготовления порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Также ему вменили два эпизода развратных действий.

