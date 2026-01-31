Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 17:09

«Посиделки в сауне» могут закончиться 18 годами колонии для педофила

Прокурор на Урале запросил 18 лет тюрьмы для педофила за визит в сауну с детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Свердловской области прокурор запросил 18 лет лишения свободы для 45-летнего мужчины, обвиняемого в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних, сообщает ural.kp.ru. Следствие считает, что он организовывал «посиделки» со школьниками в сауне.

Информация о преступлении появилась еще в январе 2025 года. Один из родителей узнал, что его 11-летнего сына, а также других детей, приглашают на фотосъемки в якобы модельное агентство. Отец сразу запретил своему ребенку общаться с представителями этой организации.

В мае 2025 года в сауне, расположенной в районе Вторчермета, были задержаны восемь подростков и двое взрослых мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Среди задержанных оказался и подозреваемый 45-летний мужчина, которого позднее обвинили в совершении преступлений против детей. Ему были предъявлены обвинения по двум эпизодам изготовления порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Также ему вменили два эпизода развратных действий.

Ранее СМИ сообщили о возможном переезде Александры Шалиной, которую подозревают в убийстве своего собственного сына. Она могла покинуть Нижегородскую область на фоне активного освещения ее судебного дела. По данным журналистов, эта женщина обвиняла своего бывшего мужа в сексуальном насилии по отношению к их дочери. Однако его вина так и не была официально доказана в ходе следствия.

сауна
дети
педофилы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны имена пятерых погибших при пожаре в сауне подростков
Умер приложивший руку к «Ментовским войнам» автор
Депутат жестко отреагировал на гастрономический тренд в соцсетях
Кличко снова призвал киевлян запасаться едой, водой и лекарствами
Стало известно, что делали подростки в сауне в Кузбассе
Япония «станет ближе» к россиянам в двух городах
Министр обороны ответил на вопрос о «проверке яичек» у призывников
Звезда «Бумера» раскрыл, кого выбрали дети после развода
Стало известно, кто погиб при пожаре в сауне в Прокопьевске
«Европейский народ не хочет»: Орбан резко высказался об Украине
«Держим палец на курке»: в Иране заявили о полной боевой готовности
Всемирная федерация тхэквондо приняла сенсационное решение по россиянам
Глава МИД Швейцарии посетит Россию и Украину
Экс-нардеп ответил, почему Киев разрабатывает план по возвращению беженцев
Пять человек заживо сгорели в сауне в Прокопьевске
Украинские дроны устроили налет на четыре региона России
Nvidia передумала инвестировать $100 млрд в создателя ChatGPT
День рождения в Киеве, мнение об СВО, двое детей: как живет Алина Ланина
В Подмосковье простились с погибшим в Босфоре пловцом Свечниковым
Военком открыл стрельбу во время стычки с гражданскими
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.