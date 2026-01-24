Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 18:19

Мать-убийца из Москвы оказалась фигуранткой дела о педофилии

Baza: мать-убийца из Москвы ранее проходила по делу о педофилии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Александра Шалина, подозреваемая столичными правоохранителями в убийстве собственного сына, переехала из Нижегородской области на фоне громкого судебного разбирательства, сообщает Telegram-канал Baza. Ранее женщина обвиняла своего бывшего мужа в сексуальном насилии над дочерью, вина мужчины так и не была доказана.

До переезда в Москву Шалина проживала в селе Дивеево вместе с дочерью и вторым мужем. После развода она осталась жить в доме бывшего супруга, где и развернулся конфликт, связанный с обвинениями в тяжком преступлении. В 2024 году Шалина заявила в полицию, что ее бывший муж на протяжении пяти лет совершал насилие над ее дочерью. Мужчина был взят под стражу и до сих пор находится в СИЗО, однако его окружение уверено, что его оговорили. По версии знакомых семьи, истинной целью обвинений было желание женщины присвоить жилой дом, принадлежащий экс-супругу, утверждает канал.

Ситуация получила новый оборот в 2025 году, когда дочь Шалиной публично заявила о намерении взыскать с отчима 40 млн рублей компенсации для покупки жилья в Москве. Вскоре после этого мать сменила фамилию и вместе с детьми переехала в столицу. Однако жизнь на новом месте закончилась трагедией: по версии следствия, женщина расправилась с малолетним сыном, используя ремень и ванную с водой.

педофилия
суды
дети
убийства
Москва
