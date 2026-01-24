Москвичка призналась, что утопила пятилетнего сына в ванне В московской квартире нашли тело утопленного мальчика, речь идет об убийстве

Жительница Москвы могла утопить собственного ребенка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данным ведомства, тело мальчика нашли в квартире на Братеевской улице. Женщина призналась, что это сделала она. Возбуждено уголовное дело.

В квартире жилого дома на ул. Братеевской обнаружено тело малолетнего мальчика 2020 года рождения с признаками механической асфиксии в результате утопления в воде, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что отчима подозревают в убийстве годовалого пасынка в Бузулуке Оренбургской области. По данным пресс-службы СУ СК России по региону, 21-летний обвиняемый избил ребенка и утопил в ванной из-за плача. Молодого человека задержали и отправили в СИЗО, он признал вину.

Также в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ сообщили, что в Ленинградской области правоохранители задержали капитана аэролодки. Поводом стала гибель трех человек от утопления. По данным ведомства, судно под управлением капитана столкнулось с наплавным мостом на Новоладожском канале.