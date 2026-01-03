Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 19:10

Под Петербургом задержали утопившего людей капитана без прав

Капитан лодки был задержан под Петербургом после гибели трех человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ленинградской области правоохранители задержали капитана аэролодки, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета. Судно под его управлением столкнулось с наплавным мостом на Новоладожском канале, что привело к гибели трех человек.

По данным СК, все участники поездки познакомились 2 января на базе отдыха «Креницы» и решили совершить прогулку по каналу. Аэролодка принадлежала 38-летнему жителю Ленинградской области, который и был за рулем. Как подчеркивают следователи, он приобрел судно летом 2025 года, но при этом не имел законного права на управление маломерным судном.

Аэролодка на высокой скорости врезалась в конструкцию наплавного моста, после чего перевернулась и начала тонуть. Всего на борту судна находилось пять человек. В результате происшествия погибли три пассажира: 40-летний мужчина и 33-летняя женщина из Ростова-на-Дону, а также 42-летний житель Ленинградской области. Еще один пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

Ранее в акватории подмосковного яхт-клуба «Адмирал» погиб бывший лидер организованной преступной группировки «Солнцевские» Виктор Аверин. Предварительные данные свидетельствуют, что лодка, на которой он находился, перевернулась во время маневра на льду.

