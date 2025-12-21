Маневр лодки стоил жизни бывшему лидеру ОПГ «Солнцевские»

Бывший лидер организованной преступной группировки «Солнцевские» Виктор Аверин погиб в акватории подмосковного яхт-клуба «Адмирал», пишет Telegram-канал Mash. Согласно предварительной информации, лодка с ним на борту опрокинулась во время маневра на льду.

На судне находились шесть человек: пятеро мужчин и одна женщина. Пятеро из них упали в воду, но сумели забраться на перевернутую лодку. Позднее с помощью аэросаней они добрались до берега. Двоим пострадавшим потребовался осмотр врачей, трое других отказались от медицинской помощи. Один человек с ушибами головы был доставлен в больницу, а второй с признаками переохлаждения принял решение не ехать в медицинское учреждение.

Аверин не смог выбраться из воды вместе с остальными. Для извлечения его тела к месту происшествия были вызваны водолазы. Супруга погибшего подтвердила эту информацию.

Ранее в Москве был задержан подозреваемый в руководстве преступной группировкой, занимавшейся заказными убийствами на территории Оренбургской области. Уголовное дело охватывает преступления, совершенные в период с 2013 по 2020 год. Фигурантом является Алексей Худаев, который долгое время находился в федеральном розыске.