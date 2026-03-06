Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 14:54

Участнице ОПГ отсрочили наказание из-за родов в колонии

Суд освободил родившую колонии участницу ОПГ и отсрочил ей наказание

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Верховный суд России освободил из колонии и отсрочил наказание для осужденной за участие в ОПГ женщины, сообщили в Telegram-канале инстанции. Отмечается, что в заключении она родила ребенка.

[Поскольку осужденная] не применяла насилие к потерпевшим и не причиняла им морального или физического вреда, а также учитывая смягчающие обстоятельства, Верховный Суд освободил ее из-под стражи, отсрочив отбывание наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, — уточнили в Верховном суде РФ.

Отмечается, что изначально суд назначил женщине условное наказание, затем апелляция заменила его на реальный срок. После она родила в колонии ребенка. На момент рассмотрения жалобы в Верховном суде ему исполнился один месяц.

Ранее Верховный суд вынес решение, что глава преступной группировки Аслан Гагиев, также известный как Джако, проведет остаток жизни в тюрьме. Судьи утвердили пожизненное заключение для Джако, обвинявшегося в организации преступного сообщества, убийстве двух и более лиц, а также в создании трех банд и незаконном обороте оружия.

Верховный суд
ОПГ
колонии
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше создают бесполетную зону на три месяца
Засекреченная карта провидцев: где на Земле можно спастись от Апокалипсиса
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.