Участнице ОПГ отсрочили наказание из-за родов в колонии

Верховный суд России освободил из колонии и отсрочил наказание для осужденной за участие в ОПГ женщины, сообщили в Telegram-канале инстанции. Отмечается, что в заключении она родила ребенка.

[Поскольку осужденная] не применяла насилие к потерпевшим и не причиняла им морального или физического вреда, а также учитывая смягчающие обстоятельства, Верховный Суд освободил ее из-под стражи, отсрочив отбывание наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, — уточнили в Верховном суде РФ.

Отмечается, что изначально суд назначил женщине условное наказание, затем апелляция заменила его на реальный срок. После она родила в колонии ребенка. На момент рассмотрения жалобы в Верховном суде ему исполнился один месяц.

Ранее Верховный суд вынес решение, что глава преступной группировки Аслан Гагиев, также известный как Джако, проведет остаток жизни в тюрьме. Судьи утвердили пожизненное заключение для Джако, обвинявшегося в организации преступного сообщества, убийстве двух и более лиц, а также в создании трех банд и незаконном обороте оружия.