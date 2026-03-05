Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 10:37

Осужденный в колонии предлагал сокамернику убить командующего на СВО

Осужденный в колонии на Кубани предлагал сокамернику убить командующего на СВО

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Осужденный в колонии Краснодарского края предлагал сокамернику, собиравшемуся на СВО, убить кого-нибудь из командующих и сдаться в плен ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на кадры допроса ФСБ. По словам заявителя, вербовщик до этого проживал на Украине, вел беседы на политические темы и рассказывал про Майдан.

Он узнал, что я собираюсь на СВО, чтобы искупить свою вину. Он сказал, что если ты застрелишь кого-нибудь из командующих и сдашься в плен ВСУ, у тебя все будет хорошо, — сообщил мужчина.

Ранее в Хабаровском крае задержан 48-летний местный житель по подозрению в совершении государственной измены и шпионаже в пользу Украины. Следствие полагает, что мужчина занимался сбором сведений о военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также об оборонительных сооружениях воинских частей, расположенных в этом регионе.

До этого Верховный суд Татарстана вынес приговор россиянину, признанному виновным в госизмене, подготовке подрывов на оборонных предприятиях Казани и нелегальном обороте взрывчатых веществ. Следующие 24 года он проведет за решеткой: первые пять лет — в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Краснодарский край
ВСУ
СВО
колонии
осужденные
