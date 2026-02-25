Жителя Казани жестко наказали за госизмену и попытку диверсии Житель Казани получил 24 года за госизмену и попытку диверсии

Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю России, признанному виновным в госизмене, подготовке подрывов на оборонных предприятиях Казани и нелегальном обороте взрывчатых веществ, назначив ему 24 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил уроженку Санкт-Петербурга к 18 годам колонии по обвинению в госизмене, шпионаже и подготовке теракта. В ноябре 2024 года женщина с подругой установила контакт с украинской разведкой в Выборге, после чего по заданию прибыла в Ростов-на-Дону, где несколько месяцев вела слежку за российскими военачальниками и чиновником из ЛНР. Фигурантки фиксировали их жилье, автомобили, маршруты передвижения и наблюдали за членами их семей.

Кроме того, Запорожский областной суд вынес приговор пожилой жительнице региона, признанной виновной в госизмене за финансирование украинских вооруженных сил. Ей назначили наказание в виде 15 лет колонии общего режима.