Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 14:34

Жителя Казани жестко наказали за госизмену и попытку диверсии

Житель Казани получил 24 года за госизмену и попытку диверсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю России, признанному виновным в госизмене, подготовке подрывов на оборонных предприятиях Казани и нелегальном обороте взрывчатых веществ, назначив ему 24 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

По совокупности совершенных преступлений [подсудимый] приговорен к лишению свободы сроком на 24 года, из которых пять лет он будет отбывать в тюрьме, а остальное наказание — в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил уроженку Санкт-Петербурга к 18 годам колонии по обвинению в госизмене, шпионаже и подготовке теракта. В ноябре 2024 года женщина с подругой установила контакт с украинской разведкой в Выборге, после чего по заданию прибыла в Ростов-на-Дону, где несколько месяцев вела слежку за российскими военачальниками и чиновником из ЛНР. Фигурантки фиксировали их жилье, автомобили, маршруты передвижения и наблюдали за членами их семей.

Кроме того, Запорожский областной суд вынес приговор пожилой жительнице региона, признанной виновной в госизмене за финансирование украинских вооруженных сил. Ей назначили наказание в виде 15 лет колонии общего режима.

Казань
Татарстан
госизмены
суды
приговоры
диверсии
