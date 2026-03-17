Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 11:35

Беляши по-домашнему: готовим экономно, но безумно вкусно — с куриным фаршем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется чего-то сытного, но цены на говядину кусаются, на помощь приходит этот рецепт. Беляши с курицей получаются не хуже классических: сочные, мягкие и очень аппетитные. Тесто предлагаем сделать на кефире.

Сначала займитесь тестом. В миску разбейте одно яйцо, всыпьте чайную ложку соли и столовую ложку сахара, взбейте вилкой. Влейте 250 мл кефира и добавьте чайную ложу соды без горки. Перемешайте и оставьте на пару минут. Как только масса запузырится, начинайте порционно всыпать 350–400 г муки. Замесите мягкое, чуть липнущее к рукам тесто. Накройте его пленкой и дайте отдохнуть 15 минут.

Теперь начинка. Смешайте 400 г куриного фарша с мелко рубленной луковицей. Лук — это секрет сочности, не жалейте его. Посолите, поперчите, добавьте измельченный зубчик чеснока и пару столовых ложек холодной воды. Вымесите фарш руками.

Дальше формуйте беляши: отщипните кусочек теста, раскатайте лепешку, выложите столовую ложку с горкой начинки. Соберите края к центру, оставив небольшое отверстие. Жарьте в большом количестве масла швом вниз на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

  • Совет: чтобы беляши не были жирными, выкладывайте их после жарки на бумажные полотенца. Они впитают лишнее масло.

Еще один рецепт беляшей: в нем поделились секретом быстрого теста.

Быстрые беляши без дрожжей — готовим на сковороде за 20 минут, съедаем за 5
Никакого растительного масла: самые вкусные кексы получаются на молоке и сливочном — мягкие и ароматные
Никаких дрожжей и подхода. Творожные булочки «Бруснички» пекутся 20 минут — мягкие, сочные, с легкой кислинкой
Беру молоко, яйца и сахар — за 35 минут готовлю воздушный пудинг с карамелью: нежнее суфле и проще торта
Домашнее печенье «Рафаэлло»: нежнее и вкуснее конфет, а готовится проще простого. Всего 4 ингредиента
беляши
рецепты
выпечка
кулинария
рецепт
простой рецепт
быстрый рецепт
татарские рецепты
Татарстан
кухня
Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.