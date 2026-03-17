Беляши по-домашнему: готовим экономно, но безумно вкусно — с куриным фаршем

Когда хочется чего-то сытного, но цены на говядину кусаются, на помощь приходит этот рецепт. Беляши с курицей получаются не хуже классических: сочные, мягкие и очень аппетитные. Тесто предлагаем сделать на кефире.

Сначала займитесь тестом. В миску разбейте одно яйцо, всыпьте чайную ложку соли и столовую ложку сахара, взбейте вилкой. Влейте 250 мл кефира и добавьте чайную ложу соды без горки. Перемешайте и оставьте на пару минут. Как только масса запузырится, начинайте порционно всыпать 350–400 г муки. Замесите мягкое, чуть липнущее к рукам тесто. Накройте его пленкой и дайте отдохнуть 15 минут.

Теперь начинка. Смешайте 400 г куриного фарша с мелко рубленной луковицей. Лук — это секрет сочности, не жалейте его. Посолите, поперчите, добавьте измельченный зубчик чеснока и пару столовых ложек холодной воды. Вымесите фарш руками.

Дальше формуйте беляши: отщипните кусочек теста, раскатайте лепешку, выложите столовую ложку с горкой начинки. Соберите края к центру, оставив небольшое отверстие. Жарьте в большом количестве масла швом вниз на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Совет: чтобы беляши не были жирными, выкладывайте их после жарки на бумажные полотенца. Они впитают лишнее масло.

