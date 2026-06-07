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07 июня 2026 в 17:45

Забудьте про магазинный хлеб. Этот рецепт слоек выудит из вас внутреннего пекаря

Фото: D-NEWS.ru
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Я тоже боялся дрожжевого теста. Думал, это только для бабушек. Оказалось, что с правильным рецептом справится даже новичок.

Ингредиенты

Мука — 500 г, молоко — 250 мл, яйца — 2 шт., сахар — 2 ст. л., сливочное масло — 80 г, соль — 1 ч. л., дрожжи сухие — 7 г.

Как готовлю

Сначала я смешиваю теплое молоко с сахаром и дрожжами, оставляю на 10 минут, чтобы пошла пена. Затем вбиваю яйца, добавляю растопленное масло, соль и муку. Мешу тесто 10 минут — оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Оставляю в тепле на час, пока не вырастет вдвое.

Самое приятное — обминаю его и разделяю на кусочки. Формую булочки, даю им постоять еще 20 минут, смазываю яйцом и отправляю в духовку при 180 °C на 20–25 минут. Достаю румяные и ароматные, еле дожидаюсь, пока остынут.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Забудьте про магазинные булки — этот рецепт вытянет из вас настоящего пекаря. Меня удивило, насколько просто все получилось: тесто эластичное, не липнет к рукам, а слои при выпечке расходятся, как лепестки.

Гости сметали их с пылу с жару, даже крошек не осталось. Мой личный лайфхак: смажьте булочки перед выпечкой желтком — получится глянцевая, аппетитная корочка, как из лучшей пекарни.

Проверено редакцией
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