Беру банку тушенки и томатную пасту: забытый рецепт макарон по-флотски — сытный, простой и обалденно вкусный

Когда нужно быстро накормить всю семью без долгой возни у плиты, готовлю именно такие макароны по-флотски. Раньше этот рецепт часто встречался в столовых и домашних кулинарных книгах, а сегодня о нем вспоминают незаслуженно редко. Секрет вкуса — в тушенке, обжаренном луке и небольшом количестве томатной пасты.

Получается обалденная вкуснятина: сочные макароны, пропитанные ароматным мясным соусом, с легкой томатной ноткой и аппетитным ароматом жареного лука. Простое блюдо из доступных продуктов, которое всегда съедается до последней ложки.

Для приготовления вам понадобится: макароны — 400 г, тушенка говяжья или свиная — 1 банка (325–338 г), лук репчатый — 2 шт., томатная паста — 1 ст. л., сливочное масло — 30 г, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, зелень — для подачи.

Макароны отварите до готовности в подсоленной воде и откиньте на дуршлаг. Пока они варятся, откройте банку тушенки и снимите верхний слой жира. Выложите его на сковороду и растопите. Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета.

Затем выложите тушенку, разомните крупные кусочки вилкой и прогрейте несколько минут. Добавьте томатную пасту и тщательно перемешайте. В готовые горячие макароны положите сливочное масло и перемешайте. Затем соедините макароны с мясной зажаркой, прогрейте все вместе 2–3 минуты и подавайте к столу, посыпав свежей зеленью.

Полезный совет

При выборе тушенки обращайте внимание на состав и массовую долю мяса. В качественной тушенке по ГОСТу содержание мяса и жира обычно составляет не менее 58–60%, а в составе на первых местах должны быть говядина или свинина, а не вода, соевый белок и загустители.

Чем выше процент мяса и меньше лишних добавок, тем вкуснее получится готовое блюдо и тем меньше риск купить банку с одним бульоном и жиром вместо настоящей тушенки.