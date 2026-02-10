Пенсионерка-госизменщица отправилась в колонию на 15 лет

Запорожский областной суд приговорил местную пенсионерку к 15 годам колонии общего режима за государственную измену, сообщила пресс-служба инстанции. Ее обвинили в том, что она переводила деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

Суд установил, что осужденная, жительница Токмака, получила российский паспорт в декабре 2023 года. При этом она сохранила украинское гражданство и продолжила получать украинскую пенсию, оформив также российскую.

По данным суда, женщина придерживалась антироссийских взглядов и действовала умышленно. С января по ноябрь 2024 года она сделала 24 перевода через приложение украинского банка.

Общая сумма переводов составила более 63 тыс. рублей в эквиваленте. Пенсионерка считала, что имеет право переводить украинские гривны на поддержку ВСУ, но суд с этим не согласился.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала в Мариуполе жительницу города, подозреваемую в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Девушка познакомилась с вербовщиками в мессенджере Telegram. Ее подозревают в госизмене.