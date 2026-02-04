Девушка вышла на украинские спецслужбы через подписку на Telegram-канал Жительницу Мариуполя заподозрили в передаче данных ГУР МО Украины

Федеральная служба безопасности задержала в Мариуполе жительницу города, подозреваемую в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины, пишет РИА Новости. По предварительной информации, девушка познакомилась с вербовщиками в мессенджере Telegram. Ее подозревают в госизмене.

20-летняя девушка установила контакт с представителями ГУР МО Украины посредством интернет-мессенджера Telegram и по их заданию осуществляла сбор и передачу сведений о местах дислокации подразделений Росгвардии на территории Мариуполя, — сказано в сообщении.

Задержанная рассказала, что ранее подписалась на украинский Telegram-канал, после чего с ней связался неизвестный. По ее словам, примерно через две недели он начал интересоваться тем, какую информацию она может сообщить, где расположены военные базы, и попросил передать координаты.

Он показал, рассказал, как мне отмечать на карте галочки, где именно сидят российские военные. Я прислала им военные базы, которые сама знала, — рассказала девушка.

