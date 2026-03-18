18 марта 2026 в 14:27

Буксир «Астана» с пятью членами экипажа ушел под воду

В Румынии перевернулся и утонул буксир «Астана» с пятью членами экипажа на борту

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Буксир «Астана» с пятью членами экипажа на борту перевернулся и утонул в румынском порту Мидия, сообщает агентство Report. Корабль находился в восьми километрах от берега. Судно оказывало помощь при швартовке танкеру Amades под флагом Маршалловых островов.

В ходе спасательной операции одного моряка удалось поднять на поверхность, однако, несмотря на усилия медиков, спасти его не получилось. В настоящее время в акватории продолжаются масштабные поиски еще четырех человек, к которым привлечены водолазы, бригады скорой помощи и специализированные службы ВМС Румынии. Представители военного ведомства не исключают, что пропавшие члены экипажа могли погибнуть в результате внезапного опрокидывания судна.

До этого на юге Японии, у побережья префектуры Окинава, перевернулись две лодки с участниками протеста против строительства американской военной базы. Трагедия произошла в районе Хэноко, куда планируется перенести авиабазу Корпуса морской пехоты США. Двое пострадавших, которые были госпитализированы в бессознательном состоянии, впоследствии скончались. Еще около 10 человек получили легкие травмы.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

