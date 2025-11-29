День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 21:18

В Турции приняли решение по атакованному СБУ танкеру

Атакованный СБУ танкер Virat буксируют к берегу Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Танкер Virat, который атаковала украинская сторона, буксируют к берегу Турции, сообщили в РИА Новости со ссылкой на управление мореходства страны. Отмечается, что судно прибудет в конечную точку 1 декабря.

Танкер Virat получил небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. Операция по буксировке началась в субботу в 17:45 мск. К причалу Тюркели судно прибудет 1 декабря в 13:00, — уточнили в турецком ведомстве.

О взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся в Новороссийск, 28 ноября сообщили в Минтрансе Турции. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.

Также в ночь на 29 ноября под ударом оказался нефтяной причал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Он был атакован БЭК. В компании сообщили, что причальное устройство ВПУ-2 не подлежит восстановлению. Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы.

