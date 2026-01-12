Разбитое стекло в «скорой» привело к уголовному делу МВД: из-за жительницы Приморья возбудили дело за разбитое стекло в машине скорой

В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы, которая повредила стекло автомобиля скорой помощи, сообщает УМВД России по региону. Инцидент произошел после того, как женщина попыталась выяснить у водителя, кто из соседей вызвал медиков.

Согласно сообщению ведомства, женщина спровоцировала конфликт, требуя от водителя раскрыть конфиденциальную информацию. Получив отказ, она стала вести себя агрессивно, в результате чего разбила стекло водительской двери спецтранспорта и упала. Ее подняла подруга, находившаяся рядом. Возбуждено дело по статье «Хулиганство».

Дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску в отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство), — указано в сообщении.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Видео с инцидентом до этого появилось в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что водитель Mercedes не уступал дорогу скорой помощи с включенными спецсигналами на Звенигородском шоссе. Другие участники движения пытались помочь и давали иномарке возможность перестроиться, однако водитель Mercedes продолжал игнорировать сирену и мигалку.