Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 10:30

Супружескую пару заподозрили в заработке на липовых ДТП

В Приморье супружескую пару заподозрили в 27 подставных ДТП

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Приморье задержали супружескую пару, подозреваемую в организации 27 подставных ДТП, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Ущерб от действий фигурантов превысил 5 млн рублей.

В настоящее время известно о 27 криминальных эпизодах. Причиненный ущерб составил свыше 5 млн рублей, — написала она.

По данным следствия, с апреля 2021 по август 2024 года злоумышленники намеренно создавали аварийные ситуации, после чего собирали документы и требовали выплаты от страховых компаний. В ходе обыска у них изъяли четыре автомобиля, которые предположительно использовались для инсценировок.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в сфере страхования. Женщина отпущена под подписку о невыезде, ее супруг заключен под стражу. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье вынесли обвинительный приговор участникам банды, занимавшейся автоподставами. Суммарный срок наказания для двух фигурантов составил 12 лет лишения свободы. Общий ущерб от противоправных действий превысил 3,4 млн рублей.

Ирина Волк
МВД
Приморье
ДТП
супруги
автоподставы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае назвали удар по иранской школе преступлением против морали
«Глупости»: депутат об идее запретить иностранные фильмы о «плохих русских»
Инцидент с массовой гибелью людей в деревне под Пензой дошел до СК
«Самая дальняя цель»: «Ланцет» разнес электроподстанцию ВСУ в щепки
Психолог рассказала, как побороть боязнь бедности
«Мы их слышим»: корреспонденты RT сообщили об ударах по Тегерану
Магнитные бури сегодня, 13 марта: что завтра, проблемы с ЖКТ, сильные боли
Россиянин работал учителем в детдоме и промышлял порнографией
Глава Минтранса раскрыл детали строительства ВСМ межу Москвой и Петербургом
Алаудинов раскрыл подробности уничтожения очередного «полка смерти» ВСУ
Венгрия и Словакия потребовали отменить санкции против двух россиян
Соратника Орбана внесли в базу «Миротворца»
Богомаз раскрыл последствия нового нападения ВСУ на Брянскую область
В Минтрансе рассказали, когда самолеты России начнут летать на Кубу
В России предложили начать чипировать домашних животных
Россияне застряли на вьетнамском курорте из-за задержки рейса
Наступление ВС РФ на Харьков 13 марта: глупость полковника, тишина Купянска
Один из московских аэропортов пообещали модернизировать
Названа версия отравления семи человек угарным газом в Пензенской области
«Тревожный сигнал»: раскрыто, как молодежь относится к криминальным схемам
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.