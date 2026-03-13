Супружескую пару заподозрили в заработке на липовых ДТП В Приморье супружескую пару заподозрили в 27 подставных ДТП

В Приморье задержали супружескую пару, подозреваемую в организации 27 подставных ДТП, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Ущерб от действий фигурантов превысил 5 млн рублей.

В настоящее время известно о 27 криминальных эпизодах. Причиненный ущерб составил свыше 5 млн рублей, — написала она.

По данным следствия, с апреля 2021 по август 2024 года злоумышленники намеренно создавали аварийные ситуации, после чего собирали документы и требовали выплаты от страховых компаний. В ходе обыска у них изъяли четыре автомобиля, которые предположительно использовались для инсценировок.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в сфере страхования. Женщина отпущена под подписку о невыезде, ее супруг заключен под стражу. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье вынесли обвинительный приговор участникам банды, занимавшейся автоподставами. Суммарный срок наказания для двух фигурантов составил 12 лет лишения свободы. Общий ущерб от противоправных действий превысил 3,4 млн рублей.