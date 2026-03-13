Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:33

Кинолог объяснил, как правильно избавиться от трусливости собаки

Кинолог Голубев посоветовал награждать собаку за любое проявление смелости

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Чтобы избавиться от трусливости собаки, нужно награждать ее лакомством и хвалить за любое проявление смелости, заявил «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. Это создаст у животного положительные ассоциации.

Наказывать за трусость бесполезно и жестоко — у такого питомца минимальные шансы исправиться без вашей помощи. Вместо этого для начала следует выяснить триггеры питомца и попытаться избавиться от них. После того, как состояние животного нормализуется, нужно создать ему укрытие в доме и стабильный режим дня. Это «создаст почву под лапами» и снизит общую тревожность, — объяснил Голубев.

Специалист посоветовал стать примером для своей собаки. Если человек сам по себе нервный и тревожный или в его доме неблагополучная обстановка, то бороться с трусостью собаки бесполезно. Хозяину важно в любых ситуациях сохранять спокойствие и не паниковать. Кинолог добавил, что злиться и кричать на животное недопустимо.

Ранее Голубев заявил, что улыбка собаки при естественном положении ушей может говорить о радости питомца. Однако при прижатых ушах питомец, наоборот, выражает недовольство.

