Кинолог объяснил, как правильно избавиться от трусливости собаки

Чтобы избавиться от трусливости собаки, нужно награждать ее лакомством и хвалить за любое проявление смелости, заявил «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. Это создаст у животного положительные ассоциации.

Наказывать за трусость бесполезно и жестоко — у такого питомца минимальные шансы исправиться без вашей помощи. Вместо этого для начала следует выяснить триггеры питомца и попытаться избавиться от них. После того, как состояние животного нормализуется, нужно создать ему укрытие в доме и стабильный режим дня. Это «создаст почву под лапами» и снизит общую тревожность, — объяснил Голубев.

Специалист посоветовал стать примером для своей собаки. Если человек сам по себе нервный и тревожный или в его доме неблагополучная обстановка, то бороться с трусостью собаки бесполезно. Хозяину важно в любых ситуациях сохранять спокойствие и не паниковать. Кинолог добавил, что злиться и кричать на животное недопустимо.

