Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 10:54

В России предложили начать чипировать домашних животных

Ветеринар Шеляков предложил чипировать домашних животных для ускорения лечения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России необходимо начать чипировать домашних животных для ускорения их лечения и поиска, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, наличие единой медицинской базы позволило бы специалистам в любом городе страны оперативно получать информацию о здоровье питомца. Он отметил, что такая практика особенно актуальна для путешествующих с животными россиян.

Чипирование животных очень помогает в поиске потеряшек. Было бы замечательно, если бы у российских ветеринаров была общая медицинская база, потому что в чип можно внести любую информацию, включающую наличие аллергий, результаты анализов или сведения о заболеваниях питомца. Допустим, семья из Москвы решила отдохнуть в Сочи, а с собачкой что-то случилось. Благодаря чипу с информацией из единой базы местный ветеринар оперативно окажет необходимую помощь, зная, какие препараты уже использовались, — пояснил Шеляков.

Ранее сообщалось, что в российских приютах содержатся около 170 тыс. животных. Среди них примерно 150 тыс. собак и около 20 тыс. кошек. В среднем в каждом приюте находится около 320 питомцев.

животные
питомцы
Россия
ветеринары
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты последствия решения США смягчить санкции против нефти из России
Совкомбанк заработал 53 млрд рублей по МСФО за 2025 год
«Боюсь называть»: экс-экономист МВФ сделал мрачный прогноз о ценах на нефть
В Китае назвали удар по иранской школе преступлением против морали
«Глупости»: депутат об идее запретить иностранные фильмы о «плохих русских»
Инцидент с массовой гибелью людей в деревне под Пензой дошел до СК
«Самая дальняя цель»: «Ланцет» разнес электроподстанцию ВСУ в щепки
Психолог рассказала, как побороть боязнь бедности
«Мы их слышим»: корреспонденты RT сообщили об ударах по Тегерану
Магнитные бури сегодня, 13 марта: что завтра, проблемы с ЖКТ, сильные боли
Россиянин работал учителем в детдоме и промышлял порнографией
Глава Минтранса раскрыл детали строительства ВСМ межу Москвой и Петербургом
Алаудинов раскрыл подробности уничтожения очередного «полка смерти» ВСУ
Венгрия и Словакия потребовали отменить санкции против двух россиян
Соратника Орбана внесли в базу «Миротворца»
Богомаз раскрыл последствия нового нападения ВСУ на Брянскую область
В Минтрансе рассказали, когда самолеты России начнут летать на Кубу
В России предложили начать чипировать домашних животных
Россияне застряли на вьетнамском курорте из-за задержки рейса
Наступление ВС РФ на Харьков 13 марта: глупость полковника, тишина Купянска
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.