В России предложили начать чипировать домашних животных

В России необходимо начать чипировать домашних животных для ускорения их лечения и поиска, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, наличие единой медицинской базы позволило бы специалистам в любом городе страны оперативно получать информацию о здоровье питомца. Он отметил, что такая практика особенно актуальна для путешествующих с животными россиян.

Чипирование животных очень помогает в поиске потеряшек. Было бы замечательно, если бы у российских ветеринаров была общая медицинская база, потому что в чип можно внести любую информацию, включающую наличие аллергий, результаты анализов или сведения о заболеваниях питомца. Допустим, семья из Москвы решила отдохнуть в Сочи, а с собачкой что-то случилось. Благодаря чипу с информацией из единой базы местный ветеринар оперативно окажет необходимую помощь, зная, какие препараты уже использовались, — пояснил Шеляков.

Ранее сообщалось, что в российских приютах содержатся около 170 тыс. животных. Среди них примерно 150 тыс. собак и около 20 тыс. кошек. В среднем в каждом приюте находится около 320 питомцев.