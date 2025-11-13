Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 17:26

Названо количество животных, которые живут в российских приютах

В России в приютах живет около 170 тысяч животных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Согласно результатам Всероссийской переписи домашних животных, в приютах по всей стране насчитывается около 170 тыс. животных, передает Telegram-канал Daily Storm. Среди них примерно 150 тыс. собак и около 20 тыс. кошек.

По информации канала, в среднем в каждом приюте находится около 320 животных. В Москве функционируют более 20 приютов, где содержатся бездомные четвероногие.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов сообщил, что в конце дачного сезона в России около 100 тыс. домашних животных оказываются на улице. По его словам, весной многие владельцы берут питомцев, но с окончанием дачного сезона часто выбрасывают их. Бурматов отметил, что только 20 российских регионов внедрили систему учета домашних животных, чтобы решить эту проблему.

До этого в Госдуме предложили создать фотобанк для распознавания животных. Согласно законопроекту об обязательной регистрации, кошек и собак будут маркировать, а для их идентификации планируют использовать искусственный интеллект. Владелец сможет выбрать способ маркировки: чипирование, клеймо-татуировка, бирка или другой вариант. Регистрировать рыб, хомяков, попугаев и змей не потребуется.

животные
приюты
бездомные животные
Россия
