«Калашников» поставил заказчикам новейшие автоматы в камуфляже

Концерн «Калашников» выполнил госконтракт текущего года, изготовив и отгрузив новейшие укороченные АК-15К заказчику в полном объеме и в установленные сроки, сообщили в пресс-службе холдинга. Поставленные автоматы выполнены в расцветке мультикам, которую начали применять в производстве стрелкового оружия в 2025 году для повышения эффективности маскировки в различных условиях.

Концерн «Калашников» в полном объеме и в установленные сроки изготовил и отгрузил новейшие 7,62-мм укороченные автоматы АК-15К заказчику в рамках контракта текущего года, — говорится в сообщении.

АК-15К разработан под патрон 7,62х39 миллиметров, предназначен для уничтожения живой силы и обладает улучшенными техническими и эргономическими характеристиками. Впервые данный образец был представлен в феврале 2025 года на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

Ранее в Ростехе сообщили, что антидроновые патроны IGLA 100 12-го калибра способны поражать беспилотные летательные аппараты, включая модели с корпусами из прочных композиционных материалов. Производитель пояснил, что характеристики позволяют патрону пробивать два алюминиевых листа толщиной по одному миллиметру на дистанции до 100 метров.