Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 15:11

«Калашников» поставил заказчикам новейшие автоматы в камуфляже

Концерн «Калашников» выполнил контракт на поставку укороченных автоматов АК-15К

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Концерн «Калашников» выполнил госконтракт текущего года, изготовив и отгрузив новейшие укороченные АК-15К заказчику в полном объеме и в установленные сроки, сообщили в пресс-службе холдинга. Поставленные автоматы выполнены в расцветке мультикам, которую начали применять в производстве стрелкового оружия в 2025 году для повышения эффективности маскировки в различных условиях.

Концерн «Калашников» в полном объеме и в установленные сроки изготовил и отгрузил новейшие 7,62-мм укороченные автоматы АК-15К заказчику в рамках контракта текущего года, — говорится в сообщении.

АК-15К разработан под патрон 7,62х39 миллиметров, предназначен для уничтожения живой силы и обладает улучшенными техническими и эргономическими характеристиками. Впервые данный образец был представлен в феврале 2025 года на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

Ранее в Ростехе сообщили, что антидроновые патроны IGLA 100 12-го калибра способны поражать беспилотные летательные аппараты, включая модели с корпусами из прочных композиционных материалов. Производитель пояснил, что характеристики позволяют патрону пробивать два алюминиевых листа толщиной по одному миллиметру на дистанции до 100 метров.

Калашников
автоматы
заказы
концерны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вражеские БПЛА атаковали школу и магазин в приграничном регионе
Трамп сделал необычный подарок президенту Южной Кореи
Двери троллейбуса зажали голову ребенка
«Мы знаем правду»: депутат о тайном присутствии французов в Донбассе
Песков раскрыл формат встречи Путина с представителями бизнеса
Исполнителю теракта против генерала Кириллова запросили пожизненный срок
«Словесная шелуха»: Зеленского заподозрили во лжи по пунктам мирного плана
Собянин раскрыл объем дефицита трудовых ресурсов в Москве
Суд арестовал миллиарды Чубайса: подробности дела, при чем здесь «Крокус»
Как выбрать идеальные полотенца: плотность, ворс, материалы
Собянин раскрыл, сколько москвичей заключают контракты на военную службу
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Волочкова призналась в алкоголизме? Зачем она пришла в рехаб-шоу
Терапевт напомнила о важных правилах приготовления яиц вкрутую
Юрист дал совет, как не стать жертвой аферистов после инцидента под Курском
Собянин сообщил об уничтожении вражеских дронов, летевших на Москву
Грузовик въехал в трап в аэропорту Пулково
Мошенники выманили у курянина деньги и отправили его поджигать бензовоз
Собянин заявил о начале тестирования беспилотных технологий в метро Москвы
В Кремле не подтвердили контакты Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.