Боец ВС России сравнил натовское оружие и сделал печальные для ВСУ выводы Боец ВС России Немков заявил о недостатках итальянского и чешского оружия ВСУ

Чешское и итальянское вооружение, которое используют ВСУ, имеют ряд недостатков, заявил инструктор снайперской группы «Гроза» 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Сергей Немков в беседе с «Вести.Ру». В качестве примера он привел винтовку семейства CZ BREN. Это чешское оружие имеет плохую надежность.

Это CZ BREN — производство Чехии. <...> Есть недостатки — не очень надежное. Поступают жалобы на то, что оно клинит в сложных условиях, — сказал Немков.

Полуавтоматическая винтовка итальянского производства Beretta дала сбой прямо во время съемок. У нее случилась двойная подача патронов, из-за чего механизм заклинило. Это неисправность, при которой два патрона одновременно пытаются попасть в патронник.

Не лишена недостатков и знаменитая американская винтовка M4. По западной классификации она считается штурмовой и представляет собой основное оружие солдат НАТО. Как отметил Немков, отдача у этого автомата не такая комфортная и плавная, как у автомата Калашникова. Оружие ощутимо больше трясет при стрельбе.

Ранее новейшая тактическая винтовка TSVL-8 «Сталинград» поступила на вооружение снайперов российских спецподразделений, участвующих в СВО. Оружие уже успешно опробовано в боевых условиях на территории Донбасса.