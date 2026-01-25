В КНР испытали новый вид беспилотника SCMP: в КНР испытали БПЛА с винтовкой

Летные испытания экспериментального БПЛА с установленной на корпусе винтовкой прошли в Китае, сообщила газета South China Morning Post. Система показала почти стопроцентную точность.

Старший инженер компании-производителя беспилотников Wuhan Guide Infrared Цзян Хуацзянь сообщил, что в процессе тестирования беспилотник успешно выполнил серию из двадцати одиночных выстрелов на дальности 100 м, показав стопроцентную точность попадания. При стрельбе на уменьшенной дистанции 50 м дрон попал в цель девятнадцать раз из двадцати попыток, что специалист объяснил использованием неисправного патрона.

Ранее сообщалось, что в Китае прошли испытания крупнейшего в мире беспилотника тяжелого класса «Цзютянь». Инновационный БПЛА успешно совершил свой первый полет в провинции Шэньси на северо-западе страны.

До этого стало известно, что Киев работает над созданием дронов-перехватчиков. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, новые БПЛА необходимы для отражения атак российских дронов, которые в последнее время, по словам политика, стали намного мощнее.