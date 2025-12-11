Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 18:43

Китай успешно запустил крупнейший в мире БПЛА-авианосец тяжелого класса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Китае прошли испытания крупнейшего в мире беспилотника тяжелого класса «Цзютянь», сообщает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайскую корпорацию авиационной промышленности. Инновационный БПЛА успешно совершил свой первый полет в провинции Шэньси на северо-западе страны.

Тяжелый беспилотный летательный аппарат «Цзютянь», разработанный в Китае, совершил свой первый полет. <…> Испытания БПЛА <…> прошли в провинции Шэньси на северо-западе Китая, — говорится в материале.

В агентстве отметили, что размах крыльев нового БПЛА составляет 25 метров, грузоподъемность — шесть тонн, а максимальная взлетная масса — 16 тонн. Автономное время работы беспилотника достигает 12 часов, а дальность полета — 7000 километров.

«Цзютянь» сравнивают с авианосцем за его способность нести несколько десятков дронов и ракет, пишет американское агентство Bloomberg. По словам журналистов, название БПЛА переводится как «девять небес», что означает чрезвычайно большую высоту.

В его фюзеляже также можно разместить более 100 небольших дронов, предназначенных для запуска роями с целью подавления противовоздушной обороны противника, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в КНР приняли на вооружение ВМС Народно-освободительной армии Китая новый авианосец «Фуцзянь». Это первый китайский корабль такого типа, оснащенный электромагнитной катапультой для взлета палубных истребителей.

Китай
испытания
разработки
БПЛА
авианосцы
