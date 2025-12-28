Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 13:33

Nemix представила новую серверную память за 5,5 млн рублей

Компания Nemix выпустила серверную память DDR5 объемом 4 Тб за 5,5 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американская компания Nemix представила комплект серверной оперативной памяти DDR5 объемом 4 Тб за $70 800 (5,5 млн рублей), сообщает TechPowerUp. Набор включает 16 модулей ECC RDIMM по 256 Гб каждый и предназначен для корпоративного и государственного сектора, где критична надежность работы серверов.

Модули работают на частоте 6400 МТ/с с задержкой CL52 и напряжением 1,1 В, что соответствует современным стандартам энергоэффективности. В отличие от привычной DDR5, где исправление ошибок происходит на уровне чипа, Nemix применяет внешнюю систему ECC, которая защищает данные на уровне всего модуля.

Стоимость комплекта составляет $17,3 (1,3 тыс. рублей) за 1 Гб, что почти вдвое дороже обычной потребительской DRAM. Высокая цена обусловлена дефицитом чипов памяти и особенностями архитектуры. Такие решения популярны среди крупных заказчиков, которые покупают их оптом и получают существенные скидки. Кроме того, они важны для создания вычислительных систем.

Ранее спрос на видеокарты в России резко увеличился на фоне развития искусственного интеллекта. По информации маркетплейсов, в Санкт-Петербурге осенний оборот товаров вырос на 800% по сравнению с прошлым годом, а средний чек повысился на 21%. Подобные, хотя и менее значительные, показатели роста продаж отметили и крупные розничные сети.

чипы
серверы
разработки
компании
