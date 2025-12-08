ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 08:50

В России резко подскочил спрос на видеокарты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спрос на видеокарты для персональных компьютеров резко подскочил в России, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей ретейлеров и торговых площадок. Такая тенденция обусловлена развитием искусственного интеллекта. Так, в Санкт-Петербурге рост оборота видеокарт превысил 800%.

Продажи видеокарт на Wildberries в Санкт-Петербурге этой осенью показывают рекордную динамику. По сравнению с прошлым годом рост оборота превысил 800%, выше общероссийских показателей. Средний чек на видеокарту в Петербурге с прошлого года вырос на 21%, — отметили в Wildberries.

При этом в сравнении с итогами лета продажи видеокарт на маркетплейсе выросли на 124%. Аналогичная динамика прослеживается в «М.Видео-Эльдорадо», где показатели увеличились на 20%.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил, что цены на электронику в России в 2026 году могут увеличиться на 25–35%. По его словам, это вызвано кризисом на рынке памяти, а также введением технологического сбора и обязательной маркировки.

