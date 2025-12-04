Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиян предупредили о резком подорожании электроники в 2026 году

Аналитик Муртазин: цены на технику в России вырастут на 35%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Цены на электронику в России в 2026 году могут увеличиться на 25–35% из-за кризиса на рынке памяти, введения технологического сбора и обязательной маркировки, сообщил «Газете.Ru» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По словам эксперта, дефицит микросхем памяти и резкое удорожание компонентов уже серьезно влияют на стоимость смартфонов, ноутбуков и другой цифровой техники.

Техника уже дорожает. К декабрю цены на ноутбуки и компьютеры выросли на 10%, видеокарты тоже пойдут вверх, а SSD дорожают уже на 10%, и это только начальный рост. В будущем с учетом маркировки и сбора минимальный рост цены составит 25%. Если с курсом что-то произойдет, возможно, мы увидим рост цен до 35%, — сказал Муртазин.

Он отметил, что за последние недели стоимость оперативной памяти увеличилась особенно заметно. Комплект DDR5 на 64 ГБ вырос в цене с 17 тыс. рублей летом до 32 тыс. рублей в ноябре и до 94 тыс. рублей в декабре.

Кризис, по оценке аналитика, сильнее всего скажется на сегменте бюджетных смартфонов стоимостью до 20–25 тыс. рублей — модели с 512 ГБ памяти фактически исчезнут, а устройства снова будут выпускаться с 6 ГБ ОЗУ. Крупные компании, такие как Apple и Samsung, выиграют за счет гарантированных объемов закупок, тогда как небольшие бренды уже ощущают серьезный дефицит комплектующих.

Ранее стало известно, что правительство России одобрило введение технологического сбора на отдельные категории электронных товаров. Средства от этого сбора планируется направлять на поддержку отечественной радио- и микроэлектроники. Ставку определят для каждой единицы товара отдельно, но она не превысит пять тысяч рублей для самой дорогой продукции.

