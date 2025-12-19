«Ничего хорошего»: Путин раскрыл связь инфляции с продуктовой корзиной

Восприятие инфляции населением напрямую зависит от состава потребительской корзины и роста цен на конкретные товары в ней, заявил президент России Владимир Путин на «Итогах года». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в этом нет ничего хорошего.

Инфляция продовольственная по некоторым направлениям может быть больше, она и является больше. А это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Если эта продовольственная корзина преимущественно из белковой продукции — мясо, куриное мясо, <...> то тогда, конечно, на бюджете семьи это отражается. Ничего в этом, безусловно, хорошего нет, — сказал он.

Ранее Путин заявил, что регулирование цен на рынке госорганами — это «очень опасная история». По его словам, как только власти начинают их регулировать и составляют план, то товар сразу пропадает. Так он ответил на вопрос о том, когда цены на рыбу будут регулироваться государственными органами и станут доступными.

Глава государства также подчеркнул, что не вмешивается в работу Центробанка РФ. Он напомнил, что по закону Банк России работает независимо. В связи с этим президент отметил, что старается оградить главный денежно-кредитный регулятор страны от влияния и давления со стороны.