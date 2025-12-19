Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 15:46

«Ничего хорошего»: Путин раскрыл связь инфляции с продуктовой корзиной

Путин: продовольственная инфляция во многом зависит от продуктовой корзины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Восприятие инфляции населением напрямую зависит от состава потребительской корзины и роста цен на конкретные товары в ней, заявил президент России Владимир Путин на «Итогах года». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в этом нет ничего хорошего.

Инфляция продовольственная по некоторым направлениям может быть больше, она и является больше. А это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Если эта продовольственная корзина преимущественно из белковой продукции — мясо, куриное мясо, <...> то тогда, конечно, на бюджете семьи это отражается. Ничего в этом, безусловно, хорошего нет, — сказал он.

Ранее Путин заявил, что регулирование цен на рынке госорганами — это «очень опасная история». По его словам, как только власти начинают их регулировать и составляют план, то товар сразу пропадает. Так он ответил на вопрос о том, когда цены на рыбу будут регулироваться государственными органами и станут доступными.

Глава государства также подчеркнул, что не вмешивается в работу Центробанка РФ. Он напомнил, что по закону Банк России работает независимо. В связи с этим президент отметил, что старается оградить главный денежно-кредитный регулятор страны от влияния и давления со стороны.

Владимир Путин
Россия
продовольствие
продукты
инфляция
рост цен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, какой видит Россию через 200 лет
Путин признался, что квартира в Кремле не видела ремонта с девяностых
Путин ответил, записывал ли он когда-нибудь «кружочки» близким
Путин высказался об оккультизме и «всяких колдунах»
Путин призвал добиваться того, чтобы российские школьники «включали мозги»
Диетолог предупредил, кому крайне опасно есть селедку
Путин заявил, что не собирается писать мемуары
Путин надиктовал послание потомкам в капсулу времени
В Госдуме ответили, когда будет снят мораторий на штрафы за задержку жилья
Герой России раскрыл, какие люди считаются основным костяком в зоне СВО
Путин отметил роль MAX в цифровом суверенитете России
«Я узнаю»: Путин пообещал изучить дело журналиста Винатье
Путин высказался о ценах на льготные лекарства в аптеках
Путин раскрыл число российских бойцов в зоне СВО
Путина попросили отремонтировать дорогу на Крайнем Севере
В Астрахани задержали подозреваемого в избиении гандбольного тренера
Путин посчитал некорректным вопрос журналиста из США
Ведущие западные СМИ следят за выступлением Путина
В Британии поставили крест на Украине после саммита в Брюсселе
Путин пообещал подумать над увековечением памяти Омара Хайяма в России
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.