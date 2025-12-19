Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 14:02

Путин рассказал об опасной истории на примере цен на рыбу

Путин назвал опасной историей государственное регулирование цен на продукты

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Регулирование цен на рынке госорганами — это «очень опасная история», заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Так он ответил на вопрос о том, когда цены на рыбу будут регулироваться государственными органами и станут доступными.

Регулирование государством цен на рынке — сложная история и очень опасная. Потому что как только начнем регулировать, как только ставим определенный план, так сразу пропадает товар, — подчеркнул российский лидер.

В условиях рыночной экономики именно такой результат, как правило, и получается, объяснил глава государства. При этом есть сферы, где такое регулирование необходимо, например, по жизненно важным лекарствам, поскольку «там есть планка, выше которой подниматься нельзя», резюмировал президент.

Ранее Путин заявил, что не вмешивается в работу Центробанка РФ. Он напомнил, что по закону Банк России работает независимо. В связи с этим президент отметил, что старается оградить главный денежно-кредитный регулятор страны от влияния и давления со стороны.

До этого стало известно, что Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд — с 16,5% до 16%. Там сообщили, что экономические показатели демонстрируют сбалансированный рост, однако инфляционные ожидания несколько возросли.

