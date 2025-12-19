Новый год-2026
19 декабря 2025

ЦБ понизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку с 16,5 до 16%

Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд — до 16% с 16,5%, следует из заявления на сайте регулятора. В пресс-службе также отметили, что экономические показатели демонстрируют сбалансированный рост, однако инфляционные ожидания несколько возросли.

Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,00% годовых. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что возможное снижение ключевой ставки будет говорить об уменьшении темпов инфляции, что является позитивным сигналом для экономики. Тогда он говорил, что регулятор может понизить ставку до 15,5% годовых.

До этого аналогичную точку зрения озвучивал лава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он отметил, что инфляция стала снижаться в конце года более быстрыми темпами, чем это прогнозировалось еще в сентябре. При таком сценарии глава РСПП счел ставку в 16,5% слишком большой, а снижение на 1% — очень скромным шагом навстречу низкой инфляции.

