В ЦБ сочли сохранение высокой ключевой ставки неоправданным

Сохранение ключевой ставки Банка России на текущем высоком уровне в течение нескольких месяцев может негативно сказаться на экономике, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки регулятора. В ЦБ указали на риск охлаждения экономики.

Сохранение ключевой ставки на текущем высоком уровне в течение нескольких месяцев (до марта) в условиях замедления роста экономики может оказаться неоправданным, привести к чрезмерному ее охлаждению и существенному отклонению инфляции вниз от цели в дальнейшем, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что снижения ключевой ставки «в режиме автопилота» не будет. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам последнего в 2025 году заседания ЦБ отметила, что регулятор снизил ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что снижение ключевой ставки будет говорить об уменьшении темпов инфляции, что является позитивным сигналом для экономики. Тогда он говорил, что регулятор может понизить ставку до 15,5% годовых.