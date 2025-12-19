Россиянам объяснили, к чему приведет возможное снижение ключевой ставки

Возможное снижение ключевой ставки будет говорить об уменьшении темпов инфляции, что является позитивным сигналом для экономики, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, многие эксперты склоняются к выводу, что на предстоящем заседании Совета директоров Банка России показатель может быть снижен до 16 или 15,5% годовых.

Сегодня ЦБ примет решение по ключевой ставке. По мнению экспертов, ожидается ее снижение с нынешних 16,5% годовых. Точный размер шага пока не определен, обсуждаются варианты как снижения на 0,5 процентного пункта, так и на один. Решение Совета директоров станет для людей сигналом, насколько быстро и уверенно регулятор и экономика движутся к снижению инфляции. В конечном счете ЦБ выберет меру, которая лучше всего поможет вернуть инфляцию к 4%. С одной стороны, она замедляется быстрее, чем ожидалось ранее, и по итогам года может составить около 6–6,5%. Это дает регулятору пространство для смягчения политики, — пояснил Панеш.

По его словам, решение о снижении ключевой ставки напрямую затрагивает финансовое благополучие каждой российской семьи. Депутат добавил, что в январе 2026 года ожидается повышение НДС, из-за которого, вероятно, произойдет увеличение цен. Депутат предположил, что даже в случае смягчения экономической политики ЦБ продолжит подчеркивать ее жесткий характер.

Снижение ключевой ставки напрямую коснется кошелька каждой семьи, и его важно понимать не в терминах цифр, а в терминах нашей повседневной жизни. ЦБ подходит к решению на фоне неоднозначной ситуации. В январе грядет повышение НДС, которое может вновь подтолкнуть цены вверх. Именно поэтому, даже снижая ставку, ЦБ, вероятно, продолжит подчеркивать жесткий характер своей политики. Это позволит не допустить новой волны роста цен. В перспективе несколько месяцев снижение ключевой ставки приведет к постепенному удешевлению кредитов для бизнеса и со временем для граждан, — резюмировал Панеш.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что снижение ключевой ставки до 6–7% в 2026 году возможно при условии достижения целевых показателей по инфляции. По его словам, нынешняя ситуация со ставкой является неоднозначной и сложной.