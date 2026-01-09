Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 13:58

Производство на «Запорожстали» встало из-за блэкаута

Фото: Dmytro Smolienko/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Аварийная остановка производства произошла на комбинате «Запорожсталь», расположенном в контролируемом украинскими властями Запорожье, сообщили представители предприятия в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). На территории региона наблюдается масштабный блэкаут. Команда предприятия оперативно приняла антикризисные меры для безопасной остановки оборудования.

Комбинат «Запорожсталь» потерял внешнее энергопитание. В связи с этим остановлены все производственные процессы. Команда предприятия оперативно и слаженно отреагировала на нештатную ситуацию, приняв антикризисные меры для безопасной остановки оборудования, — говорится в сообщении.

Накануне, 8 января, Министерство энергетики Украины подтвердило, что Днепропетровская и Запорожская области остались без электричества. По данным ведомства, из-за блэкаута пришлось подключать резервные источники питания.

Ранее массовое отключение электроэнергии произошло в городе Славутиче в Киевской области Украины. Как уточнил мэр Юрий Фомичев, на населенный пункт обрушилась непогода, которая и привела к блэкауту. В частности, зафиксировано повреждение линии электропередачи.

Запорожская область
Запорожье
блэкаут
отключения
заводы
предприятия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сложная задача»: раскрыто, что ждет США после согласования мирного плана
В МИД России анонсировали большую пресс-конференцию Лаврова
Обнародованы реальные нефтегазовые зарплаты в России
В подмосковных электричках можно лепить снеговика
В ФАО раскрыли критическую ситуацию с ценами на продовольствие в мире
Крупные авиакомпании массово отменяют рейсы из Турции в Иран
Россиянин попытался скрыться от правосудия в Таиланде и попался
Финские боевые вертолеты появятся у границы с Россией
Экс-главе СБУ предрекли место главы террористической ЧВК против России
В России усилят контроль за проводящими аборты клиниками
В Петербурге предложили бороться со штрафами за «слепую» парковку зимой
В Благовещенске разыскивают живодера-арбалетчика
Мужчина выселил наглого медведя из своего подвала с помощью краски
«Быть крутым парнем»: американист объяснил решение Трампа по санкциям США
Россиянам напомнили о новых штрафах за небезопасную перевозку детей
Огромная часть Великобритании погрузилась во мрак
«Пора начать»: Европу призвали к диалогу с Россией
Во Франции предложили попрощаться с НАТО из-за выходок США
«По локоть в крови иранцев»: Хаменеи обрушился на протестующих из-за Трампа
В Раде предупредили Европу о последствиях ввода войск на Украину
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.