Производство на «Запорожстали» встало из-за блэкаута

Аварийная остановка производства произошла на комбинате «Запорожсталь», расположенном в контролируемом украинскими властями Запорожье, сообщили представители предприятия в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). На территории региона наблюдается масштабный блэкаут. Команда предприятия оперативно приняла антикризисные меры для безопасной остановки оборудования.

Комбинат «Запорожсталь» потерял внешнее энергопитание. В связи с этим остановлены все производственные процессы. Команда предприятия оперативно и слаженно отреагировала на нештатную ситуацию, приняв антикризисные меры для безопасной остановки оборудования, — говорится в сообщении.

Накануне, 8 января, Министерство энергетики Украины подтвердило, что Днепропетровская и Запорожская области остались без электричества. По данным ведомства, из-за блэкаута пришлось подключать резервные источники питания.

Ранее массовое отключение электроэнергии произошло в городе Славутиче в Киевской области Украины. Как уточнил мэр Юрий Фомичев, на населенный пункт обрушилась непогода, которая и привела к блэкауту. В частности, зафиксировано повреждение линии электропередачи.