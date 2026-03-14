Энергетики забили тревогу после ударов по Киеву В Киеве решили ввести экстренные отключения света после серии взрывов

Срочные меры по прекращению подачи электроэнергии введены в Киеве вследствие нарушений в работе сетей после серии взрывов, сообщается на сайте энергетической организации «ДТЭК Киевские электросети». Аналогичный режим экстренных ограничений начал действовать и на территории Бучанского района Киевской области.

По приказу НЭК «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют, — заявили в ведомстве.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве после повреждения критически важного инфраструктурного объекта около 2000 домов в четырех районах города остались без отопления. На момент происшествия в украинской столице была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, Кличко информировал о крупной задолженности государства перед Киевом. По его словам, сумма долга составляет около 12 млрд гривен ($273 млн, 22 млрд рублей). Мэр также отметил, что в прошлом году столицу, по сути, лишили еще 7 млрд гривен (около $160 млн, 13 млрд рублей). Градоначальник подчеркнул, что без участия правительства город не сумеет самостоятельно подготовиться к новому отопительному сезону и создать автономные источники тепла.