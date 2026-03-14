14 марта 2026 в 10:27

Энергетики забили тревогу после ударов по Киеву

В Киеве решили ввести экстренные отключения света после серии взрывов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Срочные меры по прекращению подачи электроэнергии введены в Киеве вследствие нарушений в работе сетей после серии взрывов, сообщается на сайте энергетической организации «ДТЭК Киевские электросети». Аналогичный режим экстренных ограничений начал действовать и на территории Бучанского района Киевской области.

По приказу НЭК «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют, — заявили в ведомстве.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве после повреждения критически важного инфраструктурного объекта около 2000 домов в четырех районах города остались без отопления. На момент происшествия в украинской столице была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, Кличко информировал о крупной задолженности государства перед Киевом. По его словам, сумма долга составляет около 12 млрд гривен ($273 млн, 22 млрд рублей). Мэр также отметил, что в прошлом году столицу, по сути, лишили еще 7 млрд гривен (около $160 млн, 13 млрд рублей). Градоначальник подчеркнул, что без участия правительства город не сумеет самостоятельно подготовиться к новому отопительному сезону и создать автономные источники тепла.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Украине сегодня, 14 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Гришино, Славянск, Озерное: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 марта
«Не одобряем»: Небензя обозначил четкую позицию России по Ближнему Востоку
В Совфеде раскрыли, какая схема мошенничества набирает обороты в России
В Госдуме напомнили о ключевом преимуществе гражданского брака
Трамп предложил звезде YouTube Полу выйти на бой с Нурмагомедовым
Россиян предупредили о новых неприятных «подарках» от работодателей
Стало известно, кому принадлежит здание посольства Украины в Москве
Власти закрыли небо над российским городом
Голый наркоман «спас» страну, зарезав возлюбленную и оторвав голову голубю
Магнитные бури сегодня, 14 марта: что завтра, боли, сильный стресс, тошнота
Испугавшиеся бойцов СВО европейцы пошли на крайние меры
Хуторяне избили военкомов и полицейских под Полтавой
В МЧС раскрыли новые детали поисков пропавших в Звенигороде подростков
Стратегическая авиация Росссии начала наносить сокрушительный залп по ВСУ
На Кубани потушили пожар на НПЗ после падения обломков дрона
Жителям Сибири рассказали о погодных сюрпризах на следующей неделе
Украинцы из Полтавской области объявили «химическую войну» ТЦК
Зеленский сравнил переговоры по Украине с «Санта-Барбарой»
Появились первые кадры Лерчек во время и после химиотерапии
Дальше
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

