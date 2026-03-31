Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 15:06

Свет в горные районы Дагестана возвращали альпинисты

Альпинисты восстановили электроснабжение в высокогорных районах Дагестана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Альпинисты восстановили электроснабжение в высокогорных районах Дагестана, сообщили в пресс-службе главы региона Сергея Меликова. Там отметили, что спасатели выехали в горы сразу после того, как сутки дежурили и помогали людям в подтопленной Махачкале.

Спасатели-альпинисты восстановили ЛЭП в горах Дагестана. В Кулинском и Лакском районах часть жителей осталась без света. Линии электропередачи проходили через каньон глубиной до 140 метров, — говорится в сообщении.

Из-за обильных дождей в Дагестане произошли массовые отключения электричества и воды, подтопления, сбои в работе транспорта. В нескольких районах без света остались более 320 тыс. человек. Сильные дожди и подъем уровня рек привели к размытию дорог, обрушились железнодорожные мосты в Хасавюрте и Дербентском районе.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что в регионе не менее 811 домов и более 1 тыс. приусадебных участков оказались затоплены. Помимо этого, движение на 55 участках автодорог из-за сильного циклона затруднено. Спасатели мониторят гидрологическую обстановку, очищают придворовые территории от мусора и деревьев.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая структура «Яндекса» построит ИИ-центр у границы с Россией
Два спасателя пострадали при тушении пожара в Нижнекамске
Путин объяснил, как поднять планку качества сервиса для пассажиров
Беспилотные фуры выйдут на главные трассы России
Число погибших при взрыве в Нижнекамске выросло до шести
Экс-боксер раскрыл, почему трилогия Бивол — Бетербиев может не состояться
Стали известны новые детали о борьбе с пожаром в Нижнекамске
Гордон раскрыла свое отношение к Собчак
США подготовили запасные планы для открытия Ормузского пролива
Российские компании обеспечили взрыв популярности стейблкоина A7A5
Путин оценил эффективность беспилотного транспорта
В московском аэропорту бросили 11-летнего кота
Суд вынес приговор лидеру ОПГ Косте Большому
HR-эксперт раскрыла, в каких сферах экономики ожидаются массовые сокращения
Еврокомиссия попросила страны ЕС экономить топливо
В Госдуме назвали три достойных современных фильма об СВО
Мэр Нижнекамска сообщил о повреждении жилья в городе
Спаситель девочки в Махачкале рассказал, как семья отнеслась к его поступку
Калининградская область заключила соглашения с Росатомом и «Сбером»
Новые взрывы прогремели на горящем заводе в Нижнекамске
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.