Свет в горные районы Дагестана возвращали альпинисты

Альпинисты восстановили электроснабжение в высокогорных районах Дагестана, сообщили в пресс-службе главы региона Сергея Меликова. Там отметили, что спасатели выехали в горы сразу после того, как сутки дежурили и помогали людям в подтопленной Махачкале.

Спасатели-альпинисты восстановили ЛЭП в горах Дагестана. В Кулинском и Лакском районах часть жителей осталась без света. Линии электропередачи проходили через каньон глубиной до 140 метров, — говорится в сообщении.

Из-за обильных дождей в Дагестане произошли массовые отключения электричества и воды, подтопления, сбои в работе транспорта. В нескольких районах без света остались более 320 тыс. человек. Сильные дожди и подъем уровня рек привели к размытию дорог, обрушились железнодорожные мосты в Хасавюрте и Дербентском районе.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что в регионе не менее 811 домов и более 1 тыс. приусадебных участков оказались затоплены. Помимо этого, движение на 55 участках автодорог из-за сильного циклона затруднено. Спасатели мониторят гидрологическую обстановку, очищают придворовые территории от мусора и деревьев.