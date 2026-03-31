В МЧС раскрыли число затопленных в Дагестане домов

Не менее 811 домов и более 1 тыс. приусадебных участков затоплены в Дагестане, сообщила ТАСС пресс-служба МЧС России. Кроме того, из-за сильного циклона затруднено движение на 55 участках автодорог.

В Республике Дагестан остаются подтопленными в четырех муниципальных образованиях в шести населенных пунктах 811 жилых домов, — говорится в сообщении.

Наряду с этим в районах, которые освободились от воды, оценивают ущерб для жилого фонда. Спасатели МЧС мониторят гидрологическую обстановку, очищают придворовые территории от мусора и деревьев.

Ранее в Дагестанских Огнях открылся пункт временного размещения для людей, пострадавших от наводнения. В общежитии подготовили 20 мест для временного проживания граждан. Эвакуированным жителям предоставят места для ночевки, также организовано горячее питание и выдача предметов первой необходимости.

Наводнение в Дагестане произошло после сильных ливней, в регионе нарушена работа инфраструктуры. Наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале. В Дербенте реки вышли из берегов, затопив дороги.