29 марта 2026 в 21:33

В Дагестанских Огнях открыли ПВР для пострадавших от наводнения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Дагестанских Огнях открылся пункт временного размещения для людей, пострадавших от наводнения, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. В общежитии подготовили 20 мест для временного проживания граждан.

Эвакуированным жителям предоставят места для ночевки, также организовано горячее питание и выдача предметов первой необходимости. Ведомство подчеркнуло, что пункты продолжают работу, чтобы обеспечить поддержку пострадавшим. Сотрудники помогают людям справляться с последствиями паводка и оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что собак из приюта в Дагестане едва не унесло потоками воды после сильных осадков. Животные оказались в ловушке, когда клетки и вольеры начали уходить под воду. На помощь пришли местные жители: они на руках вынесли промокших животных.

Кроме того, в Дагестане из-за подтопления эвакуировали боле трех тысяч человек. Подтопленными остаются 760 жилых домов и 950 приусадебных участков. Для тех, кто не смог разместиться у родственников, развернуты пункты временного проживания, где сейчас находятся 58 человек. Всего к ликвидации последствий привлекли более 670 человек и 224 единицы техники.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
