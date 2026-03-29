В Дагестане из-за паводка эвакуировали более 3300 человек

В Дагестане из-за подтопления эвакуировали боле трех тысяч человек, заявили в управлении МЧС по региону. Подтопленными остаются 760 жилых домов и 950 приусадебных участков, по данным управления МЧС по Дагестану.

Спасатели уже эвакуировали в безопасные зоны 3338 человек, среди которых более тысячи детей. Для тех, кто не смог разместиться у родственников, развернуты пункты временного проживания, где сейчас находятся 58 человек. Сотрудники ведомства работают в усиленном режиме, используя плавсредства и высокопроходимую технику, чтобы вывезти из зоны бедствия не только людей, но и домашних животных.

В наиболее сложных районах продолжается наращивание группировки сил: всего к ликвидации последствий привлечено более 670 человек и 224 единицы техники. Основные усилия сосредоточены на расчистке русел рек Тарнаирка и Черкес-Озень, где скопившийся мусор препятствует уходу воды.

Наводнение в Дагестане произошло после сильных ливней, в регионе нарушена работа инфраструктуры. Наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале. В Дербенте реки вышли из берегов, затопив дороги.