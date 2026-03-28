28 марта 2026 в 10:27

Мощное наводнение произошло в российском регионе

Наводнение произошло после сильных ливней в Дагестане

Фото: Абдула Магомедов/РИА Новости
Наводнение произошло в Дагестане после сильных ливней, в регионе подтоплены дома и нарушена инфраструктура, сообщил Telegram-канал Baza. Наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале, где без электричества остались более 60 тысяч человек.

В столице республики подтоплены десятки домов, фиксируются перебои с энергоснабжением. В Дербенте реки вышли из берегов, затопив дороги, а потоки воды на склонах переворачивали автомобили.

В Хасавюрте в результате стихии разрушен железнодорожный мост. Движение по нему приостановлено. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды.

Ранее половодье пришло в города Московской области. В Коломне из-за подъема уровня воды в Москве-реке местные власти закрыли Голутвинский пешеходный мост. Также было ограничено движение по наплавным мостам — Озерскому, Митяевскому и Бобреневскому.

До этого стало известно, что сильное весеннее половодье ожидается как минимум в 16 российских регионах. По данным Росгидрометцентра, еще в 20 субъектах есть риск невысокого превышения уровня талой воды. Серьезный паводок возможен в Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

наводнения
Дагестан
Махачкала
ливни
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

