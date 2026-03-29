Появились кадры затопленного собачьего приюта из Дагестана Жители Дагестана спасли собак из затопленного приюта и вынесли их на руках

Собак из приюта в Дагестане едва не унесло потоками воды после сильных осадков, передает РЕН ТВ. Животные оказались в ловушке, когда клетки и вольеры начали уходить под воду. На помощь пришли местные жители: они на руках через реку вынесли промокших животных.

Кадры, на которых перепуганные собаки держатся за последние сухие участки, разошлись по соцсетям. Всех питомцев удалось спасти.

Ранее в Дагестане из-за подтопления эвакуировали боле трех тысяч человек. Подтопленными остаются 760 жилых домов и 950 приусадебных участков. Для тех, кто не смог разместиться у родственников, развернуты пункты временного проживания, где сейчас находятся 58 человек. Всего к ликвидации последствий привлекли более 670 человек и 224 единицы техники.

До этого прохожий в Махачкале спас ребенка, которого уносило дождевым потоком на проспекте Акушинского. Малыш вместе с бабушкой упал в воду при переходе дороги, течение начало стремительно уносить ребенка. В Дагестане из-за многодневных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации.