Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 20:37

Ребенка смыло потопом прямо на улице в Махачкале

Прохожий вытащил ребенка из потопа в Махачкале

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из домов на подтопленной улице в Махачкале Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из домов на подтопленной улице в Махачкале Фото: МЧС РФ/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Прохожий в Махачкале спас ребенка, которого уносило дождевым потоком на проспекте Акушинского, передает Telegram-канал «112». Малыш вместе с бабушкой упал в воду при переходе дороги, течение начало стремительно уносить ребенка, и случайный свидетель бросился на помощь.

В Дагестане из-за многодневных ливней введен режим чрезвычайной ситуации. Дороги превратились в бурные реки, потоки воды смывают все на своем пути. В Сулейман-Стальском районе подъем уровня воды разрушил временный мост между Касумкентом и Шихикентом, оставив жителей без объездного пути и возможности добраться до города.

Ранее в Санкт-Петербурге дворник поймал ребенка, выпавшего с седьмого этажа дома на Петрозаводской улице. По информации источника, мальчик выжил, а его спаситель получил переломы кисти и ребер. Обоих госпитализировали.

Позже главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что петербургский дворник, спасший семилетнего ребенка, выпавшего из окна, был удостоен премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна.

Махачкала
потопы
дети
прохожие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.