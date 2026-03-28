Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из домов на подтопленной улице в Махачкале

Ребенка смыло потопом прямо на улице в Махачкале Прохожий вытащил ребенка из потопа в Махачкале

Прохожий в Махачкале спас ребенка, которого уносило дождевым потоком на проспекте Акушинского, передает Telegram-канал «112». Малыш вместе с бабушкой упал в воду при переходе дороги, течение начало стремительно уносить ребенка, и случайный свидетель бросился на помощь.

В Дагестане из-за многодневных ливней введен режим чрезвычайной ситуации. Дороги превратились в бурные реки, потоки воды смывают все на своем пути. В Сулейман-Стальском районе подъем уровня воды разрушил временный мост между Касумкентом и Шихикентом, оставив жителей без объездного пути и возможности добраться до города.

