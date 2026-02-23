Стало известно, кто получит четвертую премию имени Кеосаяна

Спасший выпавшего из окна семилетнего ребенка дворник из Санкт-Петербурга Хайрулло Ибадуллаев удостоен премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. По ее словам, он получит 1 млн рублей в ближайшее время.

Четвертую премию имени Тиграна получит дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка. В ближайшее время мои помощники свяжутся с ним, чтобы вручить от нас с Тиграном миллион рублей, — написала она.

До этого Ибадуллаев рассказал, что до сих пор пытается прийти в себя после падения ребенка из окна. Мужчина сообщил, что кричал ребенку, завидев его на карнизе. Однако мальчик не услышал, и дворнику пришлось его ловить.

Ранее сообщалось, что охранника Николая Замараева, который погиб во время стрельбы в Анапском индустриальном техникуме, посмертно удостоили премии Кеосаяна. Симоньян уточнила, что вдова погибшего мужчины Татьяна Бирюкова получила 1 млн рублей.