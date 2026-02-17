Симоньян выплатила миллион рублей вдове погибшего охранника из Анапы

Охранника Николая Замараева, который погиб во время стрельбы в Анапском индустриальном техникуме, посмертно удостоили премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Она добавила, что вдова погибшего мужчины Татьяна Бирюкова получила один миллион рублей.

Третью премию имени Тиграна получил охранник из Анапы Николай Замараев, который закрыл собой студентов от пуль во время стрельбы в техникуме. К сожалению, посмертно. Миллион рублей от Тиграна вручили его вдове. Светлая память. Спасибо за смелость и человечность, — написала она.

Ранее стало известно, что вдова погибшего при стрельбе охранника и ее семья не настаивают на особо суровом наказании в отношении основного фигуранта уголовного дела. Сестра вдовы Елена Москальчук сообщила, что родственница переживает из-за того, что происходит с молодыми людьми, которые хватаются за оружие и идут убивать людей.

До этого студенты, преподаватели и жители Анапы пришли проститься с Замараевым. Люди несли венки с надписью «дяде Коле». Отпевание по православному обряду и прощание состоялись в часовне у городского кладбища.